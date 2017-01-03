Январскую прибавку к пенсии принесут в срок

Почтальон обрадует сегодня. Как сообщает Отделение Пенсионного фонда России по Владимирской области, с сегодняшнего дня – с 3 января – начнут выплачивать январские пенсии и другие социальные выплаты через организации Федеральной почтовой связи (с учетом праздничных и выходных дней). Областное отделение ПФР уточняет, что средства для пенсионеров заблаговременно перечислены в полном объеме.

Отметим, что в января пенсионеры получат единовременную денежную выплату – 5000 рублей. Тем, кто получает пенсию с 3 по 15 января включительно, ее доставят повторно по отдельному графику, уточнить который можно на сайте Отделения ПФР по Владимирской области: http://www.pfrf.ru/branches/vladimir/news~2016/12/27/127308/. Если же пенсия доставляется с 16 по 22 января включительно, то гражданин получит все и сразу: пенсию и единовременную выплату.

Пенсионный фонд России сообщил и еще одну хорошую новость для получателей. С этого года вернется прежний порядок индексации страховых пенсий. С 1 февраля ее повысят на реальный размер инфляции: это почти 6 процентов (5,8%). Речь идет только о неработающих пенсионерах. В среднем пенсия по старости, по расчетам Фонда, должна составить 13,7 тысячи рублей. Для тех, кто пока только считает пенсионные баллы, тоже назван новый показатель: он увеличен до 78,58 рубля.

Государственные пенсии, в том числе социальные, проиндексируют на 2,6 процента. Таким образом, средний размер соцпенсии приблизится к 8,8 тысячи рубля. Для детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы выплата от государства составит 13,3 тысяч рублей.

Средства для индексации пенсий предусмотрены, – сообщал ранее глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов. По его словам, среднегодовой размер пенсии в 2017 году вырастет до 13 657 рублей.

фото: http://oblast45.ru/publication/12666