Во Владимире подсветили «Красный Крест»

На фасаде исторического здания появились 150 светодиодных светильников, которые включаются в темное время суток. Автором проекта выступил владимирский архитектор Владимир Петров. Подсветка выявила объемный силуэт здания и акцентировала внимание на декоративных элементах фасада. При этом пациенты больницы не почувствуют дискомфорта: светильники смонтированы таким образом, что свет не попадает в палаты.

Напомним, что фасад городской клинической больницы скорой медицинской помощи предстал в обновленном виде в 2016 году после масштабного ремонта. Ремонтные работы также прошли в хирургическом отделении главного хирургического корпуса, палатах, отделении травматологии, в санузлах. Также были заменены все коммуникации, включая системы водоснабжения и отопления, электропроводка и канализация.

В настоящее время архитектурная подсветка «Красного Креста» работает в тестовом режиме. На этой неделе подрядная организация должна полностью сдать проект с учетом рекомендаций архитектора Петрова.

По словам главного врача медучреждения Евгения Яскина, благоустройство больничной территории продолжится. Возле исторического корпуса уже сейчас разбиты клумбы, а в перспективе здесь появятся сквер, пешеходные дорожки и скамейки.