Недоверие к брату довело до уголовного дела

В начале июля в дежурную часть отделения МВД России по Гороховецкому району поступило сообщение от 40-летнего жителя Республики Беларусь о совершенном в отношении него разбойном нападении. По словам мужчины-дальнобойщика, ночью, когда он стоял на одном из светофоров в Гороховце, неизвестные проникли в кабину грузовика и, угрожая пистолетом и ножом, вынудили его выехать за пределы города. В лесу разбойники якобы похитили у него 900 тысяч рублей и дорогой смартфон. После чего, проколов колесо автомобиля, скрылись на поджидавшей их иномарке.

Изложенная версия событий сразу же вызвала подозрение у оперативников. Отвечая на вопросы, “пострадавший” путался в показаниях. А когда его проверили на полиграфе, стало ясно: разбойное нападение – это не более чем инсценировка.

Выяснилось, что житель Белоруссии, перевозивший груз витебского предпринимателя, доставил товар в Нижний Новгород. Полученные за груз деньги везти сам он побоялся и передал наличные брату, который передвигался на собственном автомобиле. Спустя некоторое время брат, следовавший другим маршрутом, перестал выходить на связь. Мужчина подумал, что родственник украл деньги.

Испугавшись реакции предпринимателя и ответственности, мужчина решил сообщить в ближайший отдел полиции о совершенном в отношении него преступлении. Житель Белоруссии признался полицейским, что колесо в автомобиле проколол сам, а потом просто установил запасное. И для правдоподобности ситуации лично выкинул свой смартфон.

Вскоре сотрудники полиции дозвонились до брата мужчины, у которого, как выяснилось, были технические проблемы с телефоном. Вся денежная сумма находилась при нем.

В настоящее время следователями отделения МВД России по Гороховецкому району в отношении 40-летнего жителя Республики Беларусь возбуждено уголовное дело по ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос). Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: https://omvesti.ru/wp-content/uploads/2013/11/poligraf.jpg