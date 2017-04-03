Хранение патронов довело муромлянина до уголовного дела

Она направлена на противодействие незаконному изготовлению и обороту оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

За время проведения операции сотрудниками полиции из незаконного оборота изъято 36 единиц оружия, свыше 100 боеприпасов, около полкилограмма взрывчатых веществ. Выявлено 12 преступлений, связанных с незаконным изготовлением и оборотом оружия, к уголовной ответственности привлечено 8 человек.

Сообщается также о 24 административных правонарушениях, 24 человека привлечены к административной ответственности.

По итогам профилактического мероприятия возбуждено уголовное дело в отношении 57-летнего жителя Мурома. Мужчина незаконно хранил ранее найденные патроны.

В совершении аналогичных деяний подозреваются 38-летний житель Кольчугинского района, незаконно хранивший у себя дома 79 патронов от охотничьего ружья и порох, а также 50-летний житель одного из сел Юрьев – Польского района, хранивший без соответствующих документов патроны от мелкокалиберной винтовки.

Сотрудники полиции напоминают, что хранение гражданского оружия и патронов к нему разрешается гражданам, получившим разрешения на хранение или хранение и ношение оружия.

“Если гражданин не является собственником огнестрельного оружия, оружие им найдено или передано ему, то хранение и использование этого оружия запрещены. Такое оружие подлежит немедленной сдаче в органы внутренних дел, в противном случае граждане будут привлекаться к административной или уголовной ответственности. Граждане, сдавшие незарегистрированное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества в добровольном порядке, от уголовной ответственности освобождаются, если в их действиях не содержится иного состава преступления “, – уточняют в пресс-службе регионального УМВД.

Фото: https://ivteleradio.ru/news/2016/10/18