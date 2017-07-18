Мотоциклы взорвут владимирскую глубинку фриками, блюзом и стриптизом

Он пройдёт в 10-й раз. Организаторы обещают участникам и гостям незабываемые четыре дня. Возле села Менчаково, на берег Нерли съедутся байкеры со всей страны. Здесь, как правило, можно увидеть самые впечатляющие модели двухколесных коней самых известных брендов.

Ну, и помимо брутальных седоков самые красивые девушки тоже здесь. В субботу, 29 июля, их можно будет увидеть на улицах Суздаля, по которым прокатится эффектный мотопарад.

Программа фестиваля составлена как очень насыщенная. Тут и встреча рассвета под блюзовую дискотеку, и мотоконкурсы, мотофристайл, и то, ради чего многие ждут это событие весь год – отличная музыкальная тусовка.

На сцене фестиваля в разные годы годы выступали знаменитые и любимые коллективы: «Монгол шуддан», «Маврин», «Черный Кофе», «Ляприконсы», «Текила Плюс», Глеб Самойлов, «Ария», рок-группа из Германии «TURBINE» и другие. В этом году в программе заявлены группы: «Мамульки бенд», «Тень шута», «Джамбука», Иван Демьян и группа «7Б» и другие.

Запланированы силовое шоу Павла Зубринова, пенное и фрик-шоу и много иных, но, несомненно, занимательных мероприятий, в том числе спортивно-трюковых в исполнении профессионалов.

Юбилейный фестиваль будет длиться 4 дня вместо привычных трёх. Поздними вечерами обещаны выступления для тех, кому 18+ и фрик-шоу. Организаторы не торопятся раскрыть всех секретов. Но обещают, что этот фестиваль вберет в себя все лучшее, что было за все 10 лет.

Фото: https://vk.com/6speed?z=photo-23142099_371608817%2 Falbum-23142099_126076632%2Frev