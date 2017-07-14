Абитуриенты хотят стать юристами и строителями

В настоящее время опорный вуз региона вместе с филиалами принял 11 с лишним тысяч заявлений от выпускников школ и других учебных заведений. В топе у абитуриентов среди направлений бакалавриата: “Юриспруденция” – 345 заявлений, “Строительство” – 278, “Социология” – 201.

Лидер прикладного бакалавриата – управление персоналом, специалитета – таможенное дело. В гуманитарном институте самый высокий конкурс пока на специальности – “Реклама и связи с общественностью” (почти 23 человека), история (14), “Лингвистика” (13,5), “Журналистика” – 12. В юридическом институте на 14 бюджетных мест претендует 345 человек. Конкурс – больше 24 человек на место.

Но и это не предел. Так, например, в институте экономики и менеджмента на специальность “Менеджмент. Прикладной бакалавриат” конкурс составляет более 38 человек на место, а на специальности “Управление персоналом. Прикладной бакалавриат” – свыше 50 человек. По традиции популярностью у абитуриентов пользуется направления педагогического института.

Конечно, конкурс – понятие относительное. Ведь сегодня абитуриент имеет право подать заявление в пять вузов на три специальности в каждом. Но составить приблизительную картину предпочтений нынешних абитуриентов по этим цифрам вполне можно.

Прием заявлений от абитуриентов на очную форму обучения завершится 26 июля. Первая волна зачисления на программы бакалавриата и специалитета начнется 27 июля. До 1 августа приемная комиссия будет принимать оригиналы документов об образовании и заявления о согласии на зачисление. Уже сейчас абитуриенты могут уточнить свое место в рейтинговом списке на официальном сайте университета.

Фото: http://bestuniversities.com.ua/sites/default/files/rezultat_klass0002.jpg