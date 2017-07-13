2 0

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу  ООО НПО «Интеграция» на действия комиссии по осуществлении закупки путем проведения электронного аукциона на право заключения контракта на  оказание услуг по  техническому обслуживанию и  регламентно-профилактическому  ремонту  принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной  оргтехники Управления Федерального казначейства по Брянской области.

Заявитель в своей жалобе указал, что аукционная комиссия неправомерно не допустила его заявку к участию в электронном аукционе.

Комиссия Владимирского УФАС России установила, что аукционная комиссия, действуя в пределах своих полномочий в рамках статьи 67 Закона о контрактной системе в сфере закупок, а именно проверяя первые части заявок на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе, правомерно отказала заявителю в допуске к участию в электронном аукционе, по основаниям указанным в протоколе рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе.

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок признала жалобу ООО НПО «Интеграция» по  доводам, изложенным в ней необоснованной.

Нашли опечатку? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Система Orphus

Нравится

Не нравится

Размещено в рубрике

Обсуждение

© ЗАО "АБИ Медиа" , 600005, г.Владимир, ул.Тракторная, 45

Яндекс.Метрика
В начало страницы