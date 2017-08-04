Жалоба признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «Торговый дом «ВИАЛ» на положения документации об электронном аукционе на закупку контрастного вещества для нужд ГБУЗ ВО “Городская больница № 4 г. Владимира”.

По мнению заявителя, в документации об электронном аукционе описание объекта закупки составлено с нарушениями требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

Комиссия Владимирского УФАС России не установила в положениях документации об электронном аукционе нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок признала жалобу ООО «Торговый дом «ВИАЛ» необоснованной.