Жалоба признана необоснованной

Жалоба ООО «Торговый дом «ВИАЛ» на положения аукционной документации признана необоснованной

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Комиссия  Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «Торговый дом «ВИАЛ» на положения документации об электронном аукционе на закупку контрастного вещества для нужд ГБУЗ ВО “Городская больница № 4 г. Владимира”.

По мнению заявителя, в документации об электронном аукционе описание объекта закупки составлено с нарушениями требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

Комиссия Владимирского УФАС России не установила в положениях документации об электронном аукционе нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок признала жалобу  ООО «Торговый дом «ВИАЛ» необоснованной.

 

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