Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу Индивидуального предпринимателя на действия комиссии по осуществлении закупки путем проведения электронного аукциона на закупку химических реактивов для нужд ГБУЗ ВО “Петушинская районная больница”.

Заявитель в своей жалобе указал, что аукционная комиссия неправомерно не допустила его заявку к участию в электронном аукционе.

Комиссия Владимирского УФАС России установила, что аукционная комиссия, действуя в пределах своих полномочий в рамках статьи 67 Закона о контрактной системе в сфере закупок, а именно проверяя первые части заявок на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе, правомерно отказала заявителю в допуске к участию в электронном аукционе, по основаниям указанным в протоколе рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе.

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок признала жалобу Индивидуального предпринимателя по доводам, изложенным в ней необоснованной.