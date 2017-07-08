Владимирцы поделят вторую партию «скверных» денег

Дополнительные средства в сумме 55 миллионов рублей, пришедшие во Владимир из регионального бюджета, будут направлены на благоустройство объектов отдыха горожан, в частности, скверов, парков и бульваров.

Мэрия, как и при перечислении первых целевых средств (это было весной 2017-го), предоставила право выбрать площадки, которые будут приведены в порядок, самим владимирцам. Голосование проводится на сайте администрации города.

Весной горожане выбирали между шестью объектами. В итоге все деньги достались скверу за Городским дворцом культуры. Работы там уже ведутся. На сей раз на выбор предложены два объекта – сквер на улице 850-летия города Владимира (на противоположной стороне от главного здания ВлГУ) и сквер в Перекопском городке, недалеко от перекрестка с улицей Красноармейской. Что странно – в список для выбора не попала ни одна площадка из предыдущего опроса.

Пока 29 голосов набрал сквер на улице 850-летия города Владимира. Там есть и детские площадки, и тенистые аллеи. Но всё не ухоженное, площадке нужно преображение. Шестнадцать человек проголосовали за Перекопский городок. Там совсем нет детских площадок, не хватает клумб и качелей, вот разве что деревьев и кустарников много.

В разделе голосования размещены небольшие проекты благоустройства этих скверов. И там, и там будет много лавочек, детских площадок, цветников, асфальтированных и мощеных дорожек. Сквер, который получит наибольшее число голосов, будет облагорожен к началу осени.