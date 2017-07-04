Под Ковровом замаскировали грот «на шурупах»

«Грот» дополнил новый элемент – зеленая маскировочная сеть из числа тех, что применяют на военных объектах. По-видимому, сеть должна хоть как-то прикрыть покоробленный пластик (имитирующий покрытие «под камень»), куски монтажной пены и шурупы.

Появление «грота» на территории старинной усадьбы в прошлом году вызвало неоднозначную реакцию, о чём сообщал «Призыв». На неуместное рядом с подлинным усадебным домом XVIII столетия сооружение были потрачены десятки тысяч рублей из областного и районного бюджетов. При Танеевых никакого грота там не было вообще.

Начальник управления культуры администрации Ковровского района Надежда Грачева дала «добро» данному проекту без учета мнения специалистов, в том числе директора районного музея, филиалом которого является музей-усадьба Танеевых, кандидата исторических наук Эллы Фроловой.

Многим хоть сколько-нибудь искушенным посетителям танеевской усадьбы в селе Маринино это «чудо» из пластмассы, что называется, режет глаз. Например, посетившая на днях Маринино владимирский реставратор Ольга Пащенко (в прошлом главный архитектор госцентра по учету и реставрации памятников, работающая над проектом ремонта усадебного танеевского дома), долго не могла найти подходящих слов.

– Он тут совершенно не к месту, – только и произнесла она.

Как далеко не лучшее украшение танеевской усадьбы оценили «грот» и представители департамента культуры обладминистрации. По имеющейся информации, существует даже письмо за подписью вице-губернатора Михаила Колкова, содержащее рекомендацию «грот» с его нынешнего места убрать.

Однако «грот» на месте, вот разве что обзавёлся маскировочной сетью. Скоро посетить Маринино намерена научный сотрудник Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры имени М. И. Глинки Елена Фетисова – праправнучка философа Владимира Ивановича Танеева и прямой потомок строителя марининской усадьбы гвардейского офицера середины XVIII столетия Михаила Тимофеевича Танеева. Можно предугадать, что от пластмассового «грота» под военной маскировкой она получит сильные впечатления.