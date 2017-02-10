Под Ковровом построят средневековый замок

Это будет реконструкция средневекового княжеского замка. Объект построят в селе Павловское в музейном комплексе «Усадьба двух генералов». Речь идет о деревянном укреплении общей площадью более 250 квадратных метров с тремя башнями, частоколом, воротами, мостом и рвом.

Оно появится примерно в том месте, где прежде находился укрепленный терем местных вотчинников – удельных князей Татевых из стародубской княжеской династии. Известно, что село Павловское в XV-XVII столетиях входило в удел князей Татевых-Ряполовских, которые являлись потомками героя Куликовской битвы воеводы полка правой руки в этом сражении князя Андрея Федоровича Стародубского и великого князя Владимирского и Суздальского Всеволода III Больше Гнездо.

В Павловском длительное время существовал укрепленный деревянный замок князей Татевых. Род этих князей пресекся в XVII веке. Если в Западной Европе укрепленные дома феодалов, которые принято называть замками, чаще всего возводились из камня (хотя известны, особенно в раннее средневековье, и деревянные замки), на Руси обычно подобные сооружения строились из дерева, которое имелось в изобилии, и было очень дешево. Именно поэтому в «Усадьбе двух генералов» и решено создать несколько уменьшенный вариант укреплений князей Татевых из традиционного для их времени материала.

Деревянный княжеский замок будет сооружен рядом с нынешним усадебным парком XVIII-XIX веков. Его главным элементом станет проездная трехъярусная рубленая башня с воротами с северной стороны замка, высотой около 12 метров, не считая шпиля с флюгером. В верхней части башни будет устроена боевая площадка, которую предполагается использовать и в качестве смотровой. Две других башни более скромных размеров станут составной частью укреплений южной стены замка. Роль замковых стен выполнит 5-метровый частокол с так называемыми полатями – боевыми площадками вдоль тыновой стены с внутренней стороны крепости. Вход в крепость будет производиться по деревянному мосту над рвом через ворота с северной стороны.

Туристы смогут подниматься на все башни и стены, а внутри замка разместятся экспозиции по истории средневекового оружия и геральдики. Также там появится высокий флагшток со знаменем, украшенным родовым гербом князей Татевых, главными элементами которого являются стилизованные изображения старого дуба, меча и черного медведя.

Крепость в «Усадьбе двух генералов» станет первым воссозданным средневековым княжеским замком во Владимирском крае и, несомненно, привлечет внимание посетителей музея. Замок построят исключительно на внебюджетные средства на основе эскизного проекта, выполненного сотрудниками Историко-краеведческого района.

Еще одна любопытная деталь: замок предполагается вооружить настоящей пушкой, изготовленной по средневековым чертежам, которая будет стрелять дымным порохом и использоваться для салютов и разыгрываемых батальных сцен.

Фото: http://knuj.org/media/userfiles/images/PKR.jpg