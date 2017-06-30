Чудотворная икона вернулась в Боголюбово

Сегодня вечером во Владимире прошёл торжественный крестный ход. Традиционно в последний день июня верующие идут с иконой Боголюбской Божией Матери из Ново-Алексиевского монастыря в Боголюбский монастырь.

Путь, который совершают прихожане, занимает более 2 часов. Икона возвращается из Владимира в свою обитель – главный соборный храм Боголюбской обители, который построен в честь её в 1866 году.

У дачников, которые сегодня стояли в огромной пробке (и тоже традиционной) в сторону Боголюбово, с двух выездов – и по «пекинке», и со стороны ул. Добросельской, наверное, возникал вопрос: ну почему же именно сегодня, в пятницу вечером, люди вышли на крестный ход? Это не случайно. 1 июля – день основания Свято-Боголюбского монастыря и написания Боголюбивой иконы Божьей Матери.

Икона считается одной из самых любимых и почитаемых в православии. Святой князь Андрей Боголюбский повелел написать на кипарисовой доске икону Божией Матери после того, как она явилась ему на том месте, где впоследствии он выстроил своё родовое гнездо – Боголюбово. Она считается первой иконой, написанной на Руси. До этого времени иконы привозились из Византии.

Традиции этого крестного хода – более 200 лет. С XVIII века крестный ход стал обязательным явлением в жизни горожан. Благословение на него им дала сама Екатерина II. В то время, как отмечается в данных от дошедших до нас источниках, стечение народа было огромным. В крестном ходе участвовали десятки тысяч человек. Вместе с владимирцами за иконами шли гости и паломники со всей России. Боголюбскую икону Божьей матери почитали как чудотворную, и этот день считали большим праздником, готовиться к которому начинали заранее.

Так и сегодня для верующих – особый день. К самому большому храму в Добром люди стекались со всех сторон. Многих привозили на автобусах, в том числе, с иногородними номерами. Некоторые прихожане напоминали туристов – в кедах, с рюкзаками и бутылками с водой. Морило, но кто же думал, что вот как раз вода-то в дефиците и не будет.

Впереди процессии шло духовенство Владимирской митрополии, настоятели и настоятельницы монастырей, воспитанники духовных школ, православных гимназий и приютов. Помимо икон, хоругвей, в руках у многих были цветы.

Во время пути люди молились, исполняли богослужебные песнопения. Они звучали красиво и трогательно.

Во Владимире процессия заняла часть улицы Добросельской, которая стала пешеходной. Верующие растянулись от перекрёстка с Суздальским проспектом и до следующей остановки общественного транспорта («Сады») в сторону Боголюбово. Участники крестного хода, по сути, только начали движение, когда хлынул обещанный синоптиками ливень. Но их ряды уменьшились ненамного: ушли, скорее, зеваки, сопровождавшие их часть пути. Люди развернули и накинули дождевики, открыли зонты.

Молебное служение, которое шло во время всего пути, окончилось на площади перед храмом в Боголюбском монастыре. Ко всем присутствующим от лица Владыки Евлогия было зачитано послание по случаю празднования Боголюбской иконы.

Посмотреть видеотрансляцию Крестного хода можно здесь.

фото:http://alex-u.ru