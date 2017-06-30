Проливной дождь не смог остановить Крестный ход во Владимире

Традиционный крестный ход с Боголюбской иконой Божией Матери во Владимире не смог остановить даже проливной дождь. Корреспондент “Призыва” Светлана Салатаева, которая вела прямую трансляцию для пользователей соцсети “Одноклассники”, сообщает, что шествие продолжается до сих пор.

Маршрут Крестного хода пролегает от Новоалексеевского мужского монастыря (м-он Доброе, г. Владимир) до Боголюбского женского монастыря рождества Богородицы (пос. Боголюбово) и проводится 245 раз подряд. В этом году в нём принимают участие несколько тысяч человек, колонна составляла сотни метров и растянулась более чем на одну автобусною остановку.

Когда начался дождь, люди не замедлили шаг и не ускорились. По их мнению, погода может быть разной и за время проведения шествия бывало всякое, однако Боголюбская икона Божией Матери для них является одной из самых любимых и почитаемых, поэтому поддаться погодным капризам равносильно проявлению слабости в вере.

Чтобы принять участие в шествии, некоторые верующими преодолели сотни километров. На парковке в Добром были замечены автобусы из Москвы и Подмосковья, а также из соседних регионов.

Подробный репортаж Светланы Салатаевой готовится к публикации.