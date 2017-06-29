Владимирских бюджетников и пенсионеров отпустят с «Миром»

Считанные часы остались до начала всеобщей МИРизации страны. С 1 июля все, кто устраивается на работу в бюджетную сферу или выходит на пенсию, будут получать только карты «Мир».

По оценке Банка России, кредитные учреждения страны справились с выпуском национального «пластика». По информации Аллы Бакиной, директора Департамента национальной платежной системы Банка России, 99% терминалов страны принимают карты «Мир». «Банки давно обеспечили готовность к работе. Мы ожидаем, что к 1 июля все они завершат работу по приему карты «Мир» в своих устройствах», – отметила она.

Одновременно «подсуетились» и торговые точки. Крупные гипермаркеты (с торговым оборотом более 120 млн рублей в год) первыми начали принимать «Мир». С 1 октября 2017-го к ним должны присоединиться магазины и торговые точки с меньшим объемом (с оборотом 40 млн рублей в год).

Но сегодня в принципе национальной картой уже мало кого удивишь. Наш рейд по магазинам и заправкам показал, что стикеры о приёме «Мира» – совершенно типичный случай.

В Банке России эту информацию подтверждают цифрами. На 1 апреля нынешнего года выпущено более 7,5 тысяч карт «Мир», это почти в 3 раза больше, чем было в начале года. Более чем в 5 раз за 4 месяца года выросло количество операций, проведённых с использованием национальной карты.

Банк России напоминает: при возникновении проблем с национальной платежной картой «Мир» необходимо обращаться в банк (его телефон есть на обратной стороне карты) или в интернет-приемную банка России, где есть служба по защите прав потребителей.

Кстати. Популярность всех пластиковых карт в нашем регионе растёт. За I квартал нынешнего года на территории Владимирской области с использованием их совершено 21,3 млн операций на сумму 57 млрд рублей. По сравнению с тем же периодом прошлого года количество операций увеличилось более чем на четверть, а объем – на 11,4%. На начало апреля платежная инфраструктура Владимирской области для проведения безналичных операций насчитывала 1 740 банкоматов и платежных терминалов, 14 548 электронных терминалов и импринтеров.

Фото: http://www.mirniy.ru/uploads/posts/ 2012-04/1335352543_pensionery.jpg