Ростовские мошенницы «сняли порчу» с владимирских пенсионеров

В пресс-службе регионального УМВД рассказали о задержании мошенниц, завладевших деньгами пенсионеров под предлогом «снятия порчи».

В период с декабря 2016 года по февраль 2017 года в полицию обратились сразу несколько потерпевших. С их слов на улице к ним подошла незнакомая женщина. Задав отвлекающий вопрос, она сразу же увидела на собеседнике «порчу», которую предложила срочно снять, дабы изменить жизнь к лучшему.

После этого подходила другая женщина, которая, имитируя случайную встречу, передавала незнакомке деньги за, якобы, удачно проведенный обряд по «снятию порчи» и сообщала, что теперь в ее жизни прошли все проблемы, наладилось здоровье и прочее.

Поддавшись на разыгранный спектакль, потерпевшие, а все они люди пожилого возраста, соглашались на получение помощи от незнакомой женщины. Не раздумывая, они шли с ней в банк, где снимали с карт деньги и собственноручно отдавали их мошеннице.

В общей сложности двумя владимирскими пенсионерами было передано мошеннице около полумиллиона рублей.

По каждому факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Оперативниками была проделана масштабная кропотливая работа по установлению личностей злоумышленниц и их местонахождения. Ими оказались ранее судимые за аналогичные преступления жительницы Ростовской области 1963 и 1988 года рождения. Мошенницы были задержаны в Санкт-Петербурге.

В настоящий момент они находятся под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: http://сатом.рус/vlasti-mogut-vernutsya-k-voprosu-indeksatsii-pensij