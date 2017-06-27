Владимирский студент Александр Поветкин возвращается на ринг

Знаменитый российский боксёр Александр Поветкин, похоже, начинает побеждать и вне ринга. Сегодня на лентах информационных агентств появилась новость о том, что Всемирная боксерская ассоциация (WBA) и Всемирная боксерская организация (WBO) оправдали его после допинговых скандалов.

Обвинения Поветкина в применении запрещённых препаратов возникли в прошлом году. Перед боем с американцем Деонтеем Уайлдером была распространена информация об обнаруженном в организме российского спортсмена мельдонии. А под занавес года перед боем Александра в Екатеринбурге за звание «временного» чемпиона мира WBC с канадцем Бермейном Стиверном пришла еще одна новость о двух положительных пробах на запрещенный препарат. На сей раз это был остарин.

Практически сразу после этих новостей WBC и IBF (крупнейшие боксерские международные организации) исключали Поветкина из своих рейтингов. Позже к ним присоединилась и самая престижная – Всемирная боксерская организация (WBO).

Изначально Александр и его представители заявляли о невиновности спортсмена. Комментируя сегодняшние новости от профессиональных объединений, глава компании «Мир бокса», защитник интересов Поветкина Андрей Рябинский отметил как крупную победу вне ринга восстановление Александра в WBA и WBO. Теперь осталось дождаться такого же решения от WBC и IBF. Промоутер боксера верит, что и они вернут Александра в свои списки. Тем более, что окончательного решения нет и в рамках судебного разбирательства по факту допингового скандала, которое продолжается в американском суде.

1 июля Александр Поветкин должен выйти на ринг в Москве. Он сразится в Москве с украинским боксером Андреем Руденко.«Поветкин будет боксировать стопроцентно», – уверен его представитель.

А вот когда Александр Поветкин снова выйдет на владимирский ринг – пока неясно. Год назад – в июне прошлого года – он вместе с именитым коллегой – Эдуардом Троянским провёл мастер-класс во владимирской школе бокса.

Тогда же стало известно, что Александр стал студентом-заочником владимирского филиала РАНХиГС. В Академии «Призыву» подтвердили, что магистрант Поветкин успешно завершил учебный год. Будущей весной – выпуск.

Он также остаётся вице-президентом Областной Федерации бокса и членом Общественного Совета по спорту при губернаторе Владимирской области.

Его связывает с нашей областью несколько проектов. В числе отложенных остается пока проект открытия во Владимире зала для начинающих боксеров, а вот экстремальные гонки «Игры патриотов», ставшие традиционными, он продолжает поддерживать.

Фото Сергея Щедрина