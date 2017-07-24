Владимирский студент стал чемпионом Сурдлимпийских летних игр

В финальной схватке он победил борца из Грузии с разгромным счетом

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В городе Самсуне (Турция) сейчас проходят XXIII Сурдлимпийские летние игры. Более четырёх тысяч спортсменов из 109 стран разыгрывают 216 комплектов наград. Россию представляют 334 спортсмена, которые борются за награды в 20 видах программы Игр-2017.

В состав сборной страны по греко-римской борьбе вошел студент третьего курса Института физической культуры и спорта ВлГУ, действующий чемпион России Мартин Алексанов. На Играх он выступил в категории до 66 кг.

Спортсмен ВлГУ уверенно проводил поединки. В финальной схватке он встретился с борцом из Грузии. Наш спортсмен сохранял преимущество на протяжении всей схватки. В итоге бой закончился досрочно, Мартин Алексанов одолел соперника с разгромным счетом 8:0 и стал чемпионом Игр-2017.

Напомним, что тренером спортсмена ВлГУ является Надир Магомедов – главный тренер Федерации греко-римской борьбы Владимирской области, профессор кафедры физического воспитания и спорта опорного университета 33-го региона.

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