Во Владимире дама подшофе обрызгала полицейского

Как сообщило Следственное управление СК РФ по Владимирской области, возбуждено уголовное дело в отношении 31-летней жительницы Суздальского района. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

Следствием установлено, что в апреле 2017 года дама проводила досуг в окружении мужчин в гостинице «Князь-Владимир». После ужина в ресторане в состоянии алкогольного опьянения она громко начала высказывать абстрактные обвинения в том, что у нее пропала сумка.

Потом женщина позвонила в полицию, и на место происшествия прибыл наряд полицейских. Со слов нетрезвой женщины блюстители порядка попытались выяснить обстоятельства исчезновения имущества дамы.Но подозреваемая, реагирующая на все неадекватно, стала браниться и оскорблять полицейских в присутствии иных граждан и сотрудников гостиницы. Затем из пластикового стакана она выплеснула на одного из силовых жидкость.

Только потом, протрезвев, как это происходит в большинстве подобных случаев, женщина осознала, что была очень не права. Учитывая, что она воспитывает малолетнего ребенка, следователь СК России привлек к ситуации внимание органов системы профилактики. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: http://news.nashbryansk.ru/uploads/2016/11/Politsia.jpg