С начала года в регионе-33 оформлено более 16 тысяч полисов ОСАГО в электронном виде

Всего российские автовладельцы с начала 2017 года заключили более 2 млн договоров ОСАГО в электронном виде. Рост популярности е-ОСАГО объясняется и удобством оформления: автовладельцу не нужно ехать в офис компании ради заключения договора, он может это сделать, не выходя из дома.

В среднем в сутки в стране заключается около 12 тыс. договоров, но случаются и рекордные дни, когда продажи превышают 25 тыс. полисов.

«Важнейшим преимуществом е-ОСАГО является невозможность его потери. Его можно распечтать в любой момент на любом листе бумаге. Электронный полис не дублируется на бланках строгой отчетности, в нем важны серия и номер. Именно их проверит инспектор в базе АИС РСА. Кстати, эта база находится в открытом доступе, поэтому для контроля подлинности присланного полиса, любой автовладелец может «пробить» номер самостоятельно», – отмечает Сергей Смирнов, автоэксперт, юрист.

Для оформления е-полиса ОСАГО предполагается регистрацию клиентом на сайте компании личного кабинета, заполнения заявления о заключении договора. После этих процедур будет рассчитан размер страховой премии (стоимость не отличается при покупке полиса в офисе страховой компании), и страхователь сможет оплатить заключение договора на сайте с помощью банковской карты. Проверка данных, указанных в заявлении, осуществляется через автоматизированную информационную систему (АИС) РСА. Полис будет направлен страхователю по электронной почте, его следует распечатать и иметь при себе при управлении транспортным средством.

Фото: https://ivbg.ru/7806251-prokuratura-razyasnyaet-kak-otlichit-poddelku-osago.html