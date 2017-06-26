ОСАГО становится лучше

На внеочередном собрании Российского союза автостраховщиков (РСА) было принято решение о введении с 1 июля системы «е-ОСАГО Гарант»

10 0
10 0

В течение нескольких недель она может заменить существующую ныне систему замещения при покупке электронных полисов ОСАГО.

Принцип ее действия прост:  при невозможности по каким-либо причинам оформить электронный полис на сайте страховой компании, у которой страхователь желает приобрести полис ОСАГО, происходит переадресация на сайт РСА (в закрытый раздел) с сохранением всех введенных данных. Далее процесс покупки будет завершен со 100% гарантией.

Также до 2018 года был продлен срок действия системы «Единый агент РСА».

«И единый агент РСА, и е-ОСАГО Гарант – обе эти системы сделаны для того, чтобы увеличить доступность полисов ОСАГО, особенно для жителей «токсичных» регионов, где при прямых продажах до сих пор наблюдаются очереди, – отмечает Сергей Смирнов, юрист, автоэксперт. – Важно также то, что модернизирована система штрафов для членов РСА: теперь при внесении заведомо некорректных данных, например, связанных с ПТС, страховщик будет оштрафован на 50 тысяч рублей за 1 случай нарушения. Таким образом, вся выгода от внедрения ложных данных полностью нивелирована».

Фото: https://www.change.org/p/

Нашли опечатку? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Система Orphus

Нравится

Не нравится

Размещено в рубрике

Обсуждение

© ЗАО "АБИ Медиа" , 600005, г.Владимир, ул.Тракторная, 45

Яндекс.Метрика
В начало страницы