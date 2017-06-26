ОСАГО становится лучше

В течение нескольких недель она может заменить существующую ныне систему замещения при покупке электронных полисов ОСАГО.

Принцип ее действия прост: при невозможности по каким-либо причинам оформить электронный полис на сайте страховой компании, у которой страхователь желает приобрести полис ОСАГО, происходит переадресация на сайт РСА (в закрытый раздел) с сохранением всех введенных данных. Далее процесс покупки будет завершен со 100% гарантией.

Также до 2018 года был продлен срок действия системы «Единый агент РСА».

«И единый агент РСА, и е-ОСАГО Гарант – обе эти системы сделаны для того, чтобы увеличить доступность полисов ОСАГО, особенно для жителей «токсичных» регионов, где при прямых продажах до сих пор наблюдаются очереди, – отмечает Сергей Смирнов, юрист, автоэксперт. – Важно также то, что модернизирована система штрафов для членов РСА: теперь при внесении заведомо некорректных данных, например, связанных с ПТС, страховщик будет оштрафован на 50 тысяч рублей за 1 случай нарушения. Таким образом, вся выгода от внедрения ложных данных полностью нивелирована».

Фото: https://www.change.org/p/