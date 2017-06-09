ВТБ Страхование: за два года количество оформляемых полисов детского страхования увеличилось в 2 раза

Данные размещены на странице группы ВТБ в социальной сети Facebook.

За последние два года количество оформляемых полисов детского страхования продукту «ОтЛичная защита» увеличилось в 2 раза. Средняя стоимость полиса, приобретенного онлайн, составила 625 рублей в 2015 году, 805 рублей – в 2016, 889 рублей – в 2017. Наибольшее количество детских страховых полисов было оформлено в марте 2017 года.

Директор по электронной коммерции ВТБ Страхование Дмитрий Литовченко прокомментировал: “Мы видим, что из года в год количество заключаемых договоров детского страхования растет. Все больше родителей понимают важность детского страхования, которое обеспечивает финансовую защиту семейного бюджета на случай получения травм на учебе, на отдыхе или при занятиях спортом. Кроме того, обращение в рамках отдельного страхового полиса более эффективно, чем лечение в районной поликлинике. Стоимость полиса в нашей компании составляет от 124 рублей, срок – от 1 месяца. Страховой полис можно оформить на нашем сайте, не выходя из дома или офиса».