В Гороховце дошколят кормили творогом с кишечной палочкой

Прокуратура выявила нарушения при организации питания детей в одном из местных детских садов

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Прокуратура Гороховецкого района провела проверку соблюдения законодательства при организации питания в гороховецком детском саду № 8.

Выяснилось, что на пищеблоке дошкольного образовательного учреждения использовалось сливочное масло  «Крестьянское» и творог вязниковского производителя ООО «Милково», не соответствующие требованиям безопасности молочной продукции. Так, масло содержало 72,5% жира при нормативе не менее 77%, а творог содержал 0,01 г бактерии группы кишечной палочки, что недопустимо.

С целью устранения указанных нарушений заведующей детского сада внесено представление, которое находится на рассмотрении. Также она привлечена к административной ответственности в виде штрафа, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Фото: http://lentaregion.ru/107888

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