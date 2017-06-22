В Гороховце дошколят кормили творогом с кишечной палочкой

Прокуратура Гороховецкого района провела проверку соблюдения законодательства при организации питания в гороховецком детском саду № 8.

Выяснилось, что на пищеблоке дошкольного образовательного учреждения использовалось сливочное масло «Крестьянское» и творог вязниковского производителя ООО «Милково», не соответствующие требованиям безопасности молочной продукции. Так, масло содержало 72,5% жира при нормативе не менее 77%, а творог содержал 0,01 г бактерии группы кишечной палочки, что недопустимо.

С целью устранения указанных нарушений заведующей детского сада внесено представление, которое находится на рассмотрении. Также она привлечена к административной ответственности в виде штрафа, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Фото: http://lentaregion.ru/107888