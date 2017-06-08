Роспотребнадзор обнаружил во Владимирской области «плохую» воду

Из-за некачественной воды выросла заболеваемость жителей региона, в частности гепатитом

129 0
129 0

Роспотребнадзор опубликовал доклад о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 2016 году. Согласно исследованию, Владимирская область входит в список неблагоприятных регионов с превышением гигиенических нормативов по микробиологическим показателям в питьевой воде и почве.

Так, 6,3% взятых во Владимирской области проб воды не соответствуют нормативам. Самый худший показатель у Чеченской республики – 32%. К территориям с максимальным уровнем микробиологического загрязнения почвы отнесли Владимирскую, Архангельскую, Свердловскую и Новосибирскую области, Приморский край и город Москву. 29% взятых проб почвы селитебной зоны имеют превышение гигиенических нормативов по микробиологическим показателям.

В Роспотребнадзоре поясняют, что повышенное содержание в  питьевой  воде  хлороформа,  марганца,  железа,  бора и других веществ может вызвать развитие заболеваний мочеполовой, костно-мышечной,  эндокринной,  сердечно-сосудистой,  нервной  систем,  органов пищеварения.

Так, дополнительные  случаи смертности   населения  от  злокачественных  новообразований  выше среднероссийского  уровня  отмечены в 28  территориях,  в  том  во Владимирской области. Заболеваемость  кожи, мочеполовой системы,  ассоциированная  с  качеством воды  системы  питьевого  водоснабжения, выше средних показателей зарегистрирована во Владимирской области.

Тревожная ситуация складывается по заболеваемости острым вирусным гепатитом. В 13-ти субъектах РФ показатель заболеваемости превышает среднероссийский в 1,5–6,5 раза. Во Владимирской области этот показатель равен 3,85. В прошлом году острым вирусным гепатитом заболело 54 человека. Та же картина и по острому гепатиту группы С. В качестве единственного выхода Роспотребнадзор предлагает своевременную иммунизацию, как взрослых, так и детей.

Нашли опечатку? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Система Orphus

Нравится

Не нравится

Размещено в рубрике

Обсуждение

© ЗАО "АБИ Медиа" , 600005, г.Владимир, ул.Тракторная, 45

Яндекс.Метрика
В начало страницы