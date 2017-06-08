Роспотребнадзор обнаружил во Владимирской области «плохую» воду

Роспотребнадзор опубликовал доклад о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 2016 году. Согласно исследованию, Владимирская область входит в список неблагоприятных регионов с превышением гигиенических нормативов по микробиологическим показателям в питьевой воде и почве.

Так, 6,3% взятых во Владимирской области проб воды не соответствуют нормативам. Самый худший показатель у Чеченской республики – 32%. К территориям с максимальным уровнем микробиологического загрязнения почвы отнесли Владимирскую, Архангельскую, Свердловскую и Новосибирскую области, Приморский край и город Москву. 29% взятых проб почвы селитебной зоны имеют превышение гигиенических нормативов по микробиологическим показателям.

В Роспотребнадзоре поясняют, что повышенное содержание в питьевой воде хлороформа, марганца, железа, бора и других веществ может вызвать развитие заболеваний мочеполовой, костно-мышечной, эндокринной, сердечно-сосудистой, нервной систем, органов пищеварения.

Так, дополнительные случаи смертности населения от злокачественных новообразований выше среднероссийского уровня отмечены в 28 территориях, в том во Владимирской области. Заболеваемость кожи, мочеполовой системы, ассоциированная с качеством воды системы питьевого водоснабжения, выше средних показателей зарегистрирована во Владимирской области.

Тревожная ситуация складывается по заболеваемости острым вирусным гепатитом. В 13-ти субъектах РФ показатель заболеваемости превышает среднероссийский в 1,5–6,5 раза. Во Владимирской области этот показатель равен 3,85. В прошлом году острым вирусным гепатитом заболело 54 человека. Та же картина и по острому гепатиту группы С. В качестве единственного выхода Роспотребнадзор предлагает своевременную иммунизацию, как взрослых, так и детей.