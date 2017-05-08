Лагеря Владимирской области выводят на чистую воду

Перед открытием первой смены детские оздоровительные лагеря должны пройти приёмку надзорных ведомств. Роспотребнадзор дает санитарно-эпидемиологическое заключение на водные скважины и медицинские кабинеты.

Как показывают прошлогодние проверки Роспотребнадзора, с водой в лагерях большие проблемы. Первичные пробы воды имеют значительные отклонения от нормы.

– Перед открытием лагеря необходимо провести водоподготовку в скважинах. Порой нам приходится делать до 20 проб воды, пока её не доведут до нормативного состояния, – сообщила «Призыву» зам. начальника отдела санитарного надзора Роспотребнадзора Надежда Логинова. – На сегодняшний день далеко не все лагеря получили санитарное заключение, разрешающие эксплуатировать скважины.

Ещё беспокоит состояние пищеблоков и качество приготовленной еды. Там тоже есть свои нормативы, и, как показали прошлогодние проверки Роспотебнадзора, они в лагерях региона также нарушались. В этом году санитарные специалисты снова будут проводить внеплановые проверки – в течение всего летнего сезона.

С лицензиями на медицинские кабинеты дело обстоит лучше, почти все лагеря их уже получили. Но не хватает медработников.

– Мы постараемся найти полный комплект специалистов. Многие медики, прежде работающие в лагерях, уже давно на пенсии – уговариваем их, чтобы они и этим летом поработали, – рассказала «Призыву» начальник отдела детства и родовспоможения областного департамента здравоохранения Анастасия Фарсобина.

В Роспотребнадзоре сообщили, что со следующего года все работники лагеря в обязательном порядке будут проходить медосмотр, в этом году сдача анализов и поход к врачам носят пока рекомендательный характер.

Региональное управление пожнадзора тоже приступило к проверкам оздоровительных лагерей. На особом контроле 25 лагерей, находящиеся вблизи торфяных болот. В ближайшие недели пожнадзор проверит состояние всех 46 пожарных гидрантов, 12 водонапорных башен, 43 водоемов и 6 пляжей, находящихся на территории лагерей. Без положительного заключения пожнадзора загородные лагеря, коих в области 27, не откроются.

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