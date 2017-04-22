У жителей Владимирской области шалят нервишки

Статистики опубликовали данные по демографической ситуации в регионе-33 за минувших два месяца. Печальной тенденцией стал значительный рост уровня смертности от болезней нервной системы.

Владимирстат сравнил показатели, связанные с этими недугами, за первые 2 месяца 2017 года с аналогичным периодом прошлого года. Выяснилось, что показатель смертности от болезней нервной системы вырос в 2,5 раза! Только за февраль 2017-го по этой причине умерли 76 человек.

Безусловно, на фоне других наиболее распространённых причин смертности во Владимирской области, как то болезней системы кровообращения (за январь-февраль 2017 года – 1961 смерть), количество летальных исходов от нервных заболеваний сравнительно невелико. Но тенденция – пугающая и довольно красноречивая.

Всего же во Владимирской области за январь-февраль 2017-го умерло 3874 человека. За этот же период на свет появился 2141 младенец (на 333 меньше, чем годом ранее).

Но есть и утешительная информация – число браков выросло. За два месяца этого года оформили свои отношения 977 пар, а в прошлом году – 905.

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