Проблемы территорий решают сообща

Ставшая уже традиционной встреча народных избранников районных, городских и сельских Советов Владимирской области в этот раз прошла в Судогде. По мнению председателя Законодательного Собрания Владимирской области Владимира Киселева, именно такие совещания позволяют своевременно узнавать о проблемах территорий, с которыми сталкиваются жители региона, и совместно решать их с органами местного самоуправления, областной администрацией и местными депутатами.

– Законодательное Собрание давно практикует выездные мероприятия, мы уделяем особое внимание встречам с жителями Владимирской области, активно взаимодействуем с депутатами районных Советов. У нас давно зрела идея собрать коллег из поселков, небольших населенных пунктов – тех, кто ближе всего к народу, кто знает проблемы изнутри. В области более 1600 депутатов всех уровней, поэтому мы решили организовать эту работу по «кустовому» принципу – с участием сразу нескольких соседних районов, – отметил Владимир Киселев.

Вместе с областными парламентариями из Владимира в этот раз приехал вице-губернатор Александр Лобаков и руководители профильных департаментов администрации области. На протяжении трех с лишним часов они отвечали на вопросы местных депутатов.

Так депутаты из Вяткино пожаловались на проблему, которая не решается годами, – неприятный канализационный запах. Полномочия по строительству и реконструкции очистных сооружений, согласно действующему законодательству, принадлежат району, но муниципальному образованию с бюджетом в 800 миллионов рублей построить новый объект, стоимость которого оценивается в 300 миллионов, не представляется возможным. Депутаты и представители областной администрации отметили, что устаревшие очистные сооружения – это системная проблема многих городов и районов Владимирской области. Нужна областная программа с финансированием из регионального бюджета.

Народные избранники Чертковского сельского поселения Селивановского района посетовали на некачественную сотовую связь, а муромляне озаботились вопросом переноса места проведения всероссийских армейских соревнований «Открытая вода».

Представители села Панфилово Муромского района сообщили о проблеме с детским садом. Шесть лет назад дошкольное образовательное учреждение в селе было закрыто, и детей перевели в здание школы. Сейчас в детский сад ходят 75 ребят: четыре группы ютятся на небольшой площади в здании школы. Решением этого вопроса областные власти пообещали заняться вместе с администрацией Муромского района.

Целый блок вопросов был посвящен организации медицинского обслуживания населения в территориях. Депутаты жаловались на очереди, сложности при получении талона к узким специалистам, необходимость ездить во Владимир, чтобы подготовить ребенку медицинскую справку для поступления в школу. Владимир Киселев предложил областному департаменту здравоохранения организовать специальные рейды и проинспектировать организацию бесплатного обследования в поликлиниках Владимирской области.

Депутаты из Гусь-Хрустального района поинтересовались судьбой разработанного ими законопроекта об объединении двух сельских поселений. Председатель комитета по государственному устройству и местному самоуправлению облпарламента Роман Кавинов пояснил, что сейчас над законопроектом активно работают специалисты Законодательного Собрания и администрации области. Необходимо устранить все недочеты юридического характера, после чего проект закона будет включен в повестку дня заседания Законодательного Собрания. Есть все шансы, что к выборам в сентябре процесс объединения двух населенных пунктов будет законодательно закреплен.

Подводя итоги совещания, Владимир Киселев подчеркнул важность консолидированной работы всех уровней власти.

– Очень важно, что в работе нас поддерживает губернатор Владимирской области, мы работаем одной командой. Так мы можем добиться больших результатов на благо жителей Владимирской области.

Следующее «кустовое» совещание пройдет в Юрьев-Польском в середине июня. А к концу года депутаты соберутся в расширенном составе снова, чтобы подвести итоги работы по проблемам, озвученным на подобных встречах.