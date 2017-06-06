Отдав свои здания РПЦ, музейщики двинут в богадельню

Сегодня РПЦ претендует на шесть объектов Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Заявки на их возврат находятся на стадии рассмотрения в Росимуществе. Русская православная церковь хотела бы вернуть себе: Георгиевский собор в Гусь-Хрустальном, Троицкую церковь (музей хрусталя) и Золотые ворота во Владимире, а также три объекта в Суздале: Спасо-Преображенский собор, Знаменскую церковь и Приказную избу Покровского монастыря.

Наиболее сложная ситуация складывается с Георгиевским собором Гусь-Хрустального. Генеральный директор ВСМЗ Игорь Конышев категорически не хочет называть сроки его передачи церкви, равно как и обсуждать детали выезда из него музейщиков, однако обращает внимание на важный момент. Заявка РПЦ в Росимуществе на передачу Георгиевского собора находится с 2013 года. И это многое объясняет.

– С 2010 года действует 327-й Федеральный закон, который определяет порядок передачи церковного имущества. Согласно ему, максимальный срок ожидания ответа от федерального органа, который отвечает за имущество, 6 лет. То есть, одним из первых объектов, который может уйти из состава музея, это – Георгиевский собор. Это данность, к сожалению. С 2012 года идут заявки на объекты ВСМЗ в Росимущество, – говорит Конышев.

Гендиректор ВСМЗ считает, что данный закон не прост для музейщиков. Он определяет уведомительный характер для заявки на право собственности и оставляет второй стороне крайне мало оснований для отказа.

– А если здание построено для культового назначения, то отказа быть не может, – подчеркнул Игорь Конышев.

Он открыто признал, что находится в двойственной ситуации: с одной стороны, считает «нецелесообразной передачу объектов в ведение РПЦ», а с другой, понимает неотвратимость законных требований церкви. Оставить всё, как было, чисто гипотетически можно при двух вариантах – либо менять закон, либо ждать, пока священники отзовут заявки. Но, похоже, это тот самый случай, когда выхода-то в реальности нет.

– Мы понимаем, что это очень долгий путь и настроены на диалог с РПЦ, – говорит Игорь Конышев. – Мы, по сути, в нём находимся и настроены на совместное использование объектов. Но тут возникает проблема правовой ответственности за объект. Гражданский Кодекс РФ не предусматривает такого договора о разделении ответственности. Я уверен, что, общаясь и с Московской патриархией, и с местными коллегами из РПЦ, мы найдем какие-то понятные варианты сосуществования на территории этих объектов. Полагаю, что это рабочая ситуация, разрешить которую возможно, обеспечив сохранность этих объектов и доступность их для посетителей.

Противоречивость ситуации, однако, не заставляет музейщиков отказываться от своих планов на обустройство Георгиевского собора. Вот и закупленный для него новый рояль отлично «отыграл ночь музеев». Обустраивается «околомузейное» пространство – асфальтируются дорожки, ставятся скамейки, есть планы поменять уличное освещение.

Одновременно с этим музей смотрит на здание напротив – бывшую богадельню, в которой сейчас располагается местная администрация. Игорь Конышев уже прикинул, насколько вольготно будут чувствовать себя там и работники музея, и экспонаты после переезда.

– В богадельне объем площадей в 2 раза больше, чем в Музее хрусталя. При переезде появляются возможности для создания новых рекреационных, многофункциональных залов, в том числе, кинозал-лекторий, а также пространство под фондохранилище. Это позволит музею начать жить как классическому современному многофункциональному культурному центру, который Гусь-Хрустальному просто необходим, – рассказал Игорь Конышев.

Что же касается возможности передачи церкви Золотых ворот, то, как дал понять Игорь Конышев, предметного разговора на сей счет, в том числе обсуждения подробностей их совместного использования пока не было и нет.

Среди планируемых приобретений музея – покупка здания ДК «Точмаш». Предварительная договорная стоимость – 100 млн рублей, но директор намекнул, что торг вроде как уместен.

Планы, как обустроить это пространство у музейщиков тоже есть, тем более. Что здание не является памятником архитектуры и его проще приспособить под нужды музея. В частности, планируется создать в нём комплекс: закрытый и открытый депозитарии, развернуть реставрационные мощности.

В Суздале музей намерен открыть визит-центр, но пока более зримые конкуры его не обозначены. А вот в Гороховце музей присмотрел объекты Гороховецкого историко-архитектурного музея (знаменитые купеческие дома). Тем более, что, по информации директора ВСМЗ, они попали в шорт-лист ЮНЕСКО.

Игорь Конышев сообщил, что изменение музейного пространства пройдёт с одобрения Минкульта.

Фото: http://www.topclimat.ru/images/firms/works/euroclimat/0810_2.jpg