За путёвкой в лагерь родители стояли в очереди по 6 часов

Впервые за долгие годы в два муниципальных лагеря Владимира – «Дружбу» и «Икар» все без исключения работающие родители могут купить путёвки со скидками – за 3000 рублей. Раньше 20% от полной стоимости платили только бюджетники и работники предприятий, руководство которых компенсировало затраты на отдых за свой счёт.

«Уравнивание в правах» родителей дало неожиданный результат. Спрос на путёвки второй смены резко превысил предложение. Путёвки продавали посредством «живой» очереди с начала рабочего дня, а родители занимали места в ней едва ли не накануне!

– Мы приехали в пять утра, впереди нас уже стояли около 50 человек. Говорят, что многие ещё вечером приехали, кто-то подошёл к трём часам ночи, – рассказывает мама 11-летней девочки Светлана. – Мы решили отдать детей в загородный лагерь впервые и никак не ожидали такой ужасной организации путевок. Простояли в очереди до двух часов дня. Руководители лагеря вышли и сказали, что путёвок больше нет. Все мамочки кричали, возмущались, а толку что?

В первую смену большинство желающих уехали на отдых без проблем, потому что народу было не так много. В городских школах работают лагеря с дневным пребыванием, основная масса детей записалась в них. В июле же детей деть некуда, поэтому с путевками на вторую смену и возник ажиотаж.

Многие родители, простоявшие в очереди зазря, говорили, что «счастливчики» брали по 10 путевок сразу, что часть путёвок продали по максимальной цене для москвичей – за 18 180 рублей. Они также подвергли сомнению информацию от представителей лагеря о том, что значительная часть путёвок отдана детям из профильных кружков.

– Вторая смена в лагере «Дружба» – экологическая. Вряд ли в экологических кружках Владимира занимаются сотни детей, – приводила свои расчёты оставшаяся без путёвки женщина. – Ведь лагерь «Дружба» может принять 370 ребят в смену.

Как пояснил «Призыву» директор лагеря Виктор Мазник, «Дружба» вправе продавать по коммерческой цене – за 18 180 рублей – лишь 20 путёвок. И это действительно было сделано. Что же касается профильного направления, то оно касается не только «юных ботаников».

– В этом году соотношение профильных и обычных оздоровительных отрядов установлено на уровне 50/50. В профильные отряды вошли детки, которые посещают спортивные секции и учреждения дополнительного образования, – сообщил руководитель «Дружбы». – Наш центр отдыха участвует в двух конкурсах на приобретение путевок для отдела опеки и попечительства. То есть часть путевок «ушла» туда. Коммерческие же путевки в большей степени раскупаются жителями других районов нашей области, а не представителями Москвы, которых, чаще всего, не устраивают бытовые условия.

Таким образом, деткам из неблагополучных семей выдали путёвки бесплатно, юным кружковцам – со скидкой, а вот детям, которые посещают кружки и секции, не вошедшие в шорт-лист лагерей, очень не повезло. Ни со скидкой, ни за полную стоимость они в лагеря не попадут.

Во всяком случае, в середине лета. Вот разве что в третью смену можно попытаться. Многие мамочки, не добыв путёвок сейчас, хотят именно так и сделать: путёвки в «Дружбу» на третью смену начнут продавать с 15 июня. Возможно, на этот раз хотя бы продажа путёвок будет организована цивилизованным способом – путём электронной записи.