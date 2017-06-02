В Коврове готовы продать здание мэрии

На своей первой пресс-конференции в новой должности чиновник посетовал на то, что Ковров не добирает значительного числа налоговых платежей. Недоимки по транспортному налогу составили 79 млн рублей, по земельному – 20 млн. Выход первый вице-мэр видит в выводе мелкого бизнеса «в квартирах и гаражах» из тени, однако каким именно образом осуществить подобное начинание он не уточнил.

Ещё, по его мнению, необходимо оформление земли под частными гаражами, которых в Коврове имеется несколько тысяч, но около половины из них пока не узаконены.

Назначенец из Тамбова в плане более эффективного использования принадлежащей городу недвижимости высказал намерение «освободиться от непрофильных активов». Что надо понимать под непрофильными активами, пока неясно. Но Бобров упомянул, что готов, «если надо будет, и здание администрации продать», очевидно, имея в виду здание мэрии по адресу улица Краснознаменная, 6 в самом центре Коврова, где до 1991 года размещался ковровский горком КПСС.

– С чиновниками ничего не случится, – заметил при этом первый заместитель главы администрации Коврова. Где же будет находиться ковровская мэрия, если ее здание будет продано, и куда станут ходить на работу чиновники муниципалитета, включая самого Александра Филипповича, он не уточнил.

Кроме того, с целью экономии средств городского бюджета новый первый зам фактически предложил «газовикам» взять на себя финансирование газа, используемого для горения «вечного огня» на мемориале ковровчанам, не вернувшимся с фронтов Великой Отечественной войны на площади Победы в центре города оружейников.

– Это мое личное мнение, – пояснил Александр Филиппов.

Речь идет о сумме примерно в 800 тысяч рублей в год.

Фото: http://kovrovsegodnya.ru/images/2014/9/addddd.jpg