В Коврове хотят продать муниципальное «Спецавтохозяйство»

Собираясь продать крупнейший в Коврове муниципальный «Октябрьский рынок», администрация Коврова на днях озвучила намерение приватизировать и МУП «Спецавтохозяйство» («САХ»).

Это муниципальное предприятие в течение последних лет занималось вывозом ТБО, механизированной уборкой дорог и их неотложным ремонтом. Теперь горадминистрация предлагает включить «САХ» в план приватизации и преобразовать его в ООО. В качестве причины подобной меры называется необходимость усиления материальной базы и расширения перечня проводимых работ.

Так, вице-мэр по ЖКХ Юрий Морозов сообщил, что в течение 2016-2017 гг. для «САХа» приобретено 9 единиц новой техники для уборки. Но всего для этой работы (плюс для проведения щебенения и ремонта литым асфальтом) требуется 45 различных машин. Такое масштабное пополнение парка в кратчайшие сроки способен обеспечить только частный инвестор.

По неофициальной информации, в роли такого инвестора может выступить «Ковровский электромеханический завод», производящий погрузчики, а недавно объявивший ещё и о начале выпуска тракторов. Именно своей техникой «КЭМЗ» может обеспечить получение фактического контрольного пакета над ООО «САХ».

Ранее «САХ» уже вносили в план приватизации муниципального имущества, однако потом исключили его из этого перечня, очевидно, тогда вопрос по инвестору-покупателю ещё не был согласован.

Есть и ещё один нюанс. Недавно ковровская мэрия отдала в концессию «Заводу имени В. А. Дегтярева» местный «Водоканал» с сетями водоснабжения и водоотведения. Теперь на долю другого оборонного гиганта может достаться «САХ».

Фото: http://tmb17.ru/images/files/150010.jpg