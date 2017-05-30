У депутата отобрали мандат за отказ от медицинского освидетельствования

Прокуратура Селивановского района внесла в местный Совет народных депутатов информацию с требованием о прекращении полномочий депутата Александра Антохина. Это требование было удовлетворено.

Поводом для прокурорского обращения послужил вступивший в силу 16 мая 2017 года приговор мирового суда поселка Красная Горбатка и Селивановского района.

В соответствии с ним Антохин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 220 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года.

Как уже сообщал «Призыв», осенью прошлого года народный избранник, будучи остановленный сотрудниками ГИБДД, отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Его привлекли к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Тогда суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения права управления транспортными средствами на 1,5 года.

Несмотря на это, 26 января 2017 года в состоянии алкогольного опьянения депутат сел за руль служебной автомашины, и по пути следования его остановили сотрудники ДПС ОГИБДД.

Отсутствие водительского удостоверения и явные признаки опьянения стали основанием для того, чтобы полицейские потребовали от находившегося за рулём пройти медосвидетельствования и дать необходимые объяснения. Тот отказался. Блюстители порядка на дороге зафиксировали обстоятельства случившегося, а материалы проверки переданы в следственные органы Следственного комитета. На следствии обвиняемый полностью признал вину в инкриминируемом деянии, выразив раскаяние в содеянном.