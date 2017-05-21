На выборы депутата горсовета потратят 2 миллиона рублей

Пару месяцев назад депутат горсовета Сергей Музыка покинул горсовет и перешел на муниципальную службу, став заместителем главы администрации Ленинского района. Он был избран в сентябре 2015 года по одномандатному округу № 5 (район Даргомыжского, Чайковского, Бородина, Балакирева).

Следуя избирательному кодексу, мэрия с одобрения горсовета должны назначить дополнительные выборы. Без денег их не провести, поэтому на бюджетном комитете горсовета депутаты одобрили предложение мэрии выделить около двух миллионов рублей из местной казны.

Сумма довольно приличная, особенно, если учесть, что со слов начальника финуправления Веры Трусовой, дефицит бюджета все время растет. При этом, большая часть суммы идет на оплаты работы на избирательной кампании. Так, 1,3 миллиона рублей выделяют на дополнительную оплату труда и премии членам избирательной комиссии, и еще 473 тысячи рублей направят на оплату по договорам гражданско-правового характера. Деньги получат те добровольцы, которые будут собирать подписи для конкретного кандидата, распространять его листовки и газеты.

Напомним, что главой Ленинского района работает тоже бывший депутат горсовета Александр Максимов. К сведению, чуть позже Сергея Музыки кресло депутата покинул и Илья Потапов, тоже ради места чиновника. Он назначен заместителем управления ЖКХ.