Депутата из Селиваново вторично поймали пьяным за рулём

Как сообщило Следственное управление СК РФ по Владимирской области, депутат представительного органа Селивановского района обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Дело в том, что осенью прошлого года народный избранник, будучи остановленный сотрудниками ГИБДД, отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Его привлекли к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения права управления транспортными средствами на 1,5 года.

Несмотря на это, 26 января 2017 года в состоянии алкогольного опьянения депутат сел за руль служебной автомашины, и по пути следования его остановили сотрудники ДПС ОГИБДД.

Отсутствие водительского удостоверения и явные признаки опьянения стали основанием для того, чтобы полицейские потребовали от находившегося за рулём пройти медосвидетельствования и дать необходимые объяснения. Тот отказался. Блюстители порядка на дороге зафиксировали обстоятельства случившегося, а материалы проверки переданы в следственные органы Следственного комитета.

На следствии обвиняемый полностью признал вину в инкриминируемом деянии, выразив раскаяние в содеянном.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В соответствии с санкцией ст. 264.1 УК РФ за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение, предусмотрено наказание от штрафа в размере до 300 тысяч рублей вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

Фото: http://www.riatomsk.ru/Upload/sub-6/31770_4.jpg