В Кольчугино жители недовольны банной дороговизной

Стоимость помывки в общем отделении единственной муниципальной бани стоит 300 рублей, при этом скидки предусмотрены только малообеспеченным гражданам: им это удовольствие обойдётся в 170 целковых. Так же для этой категории граждан действует льгота на услуги душа – 100 рублей при обычном тарифе в 200. И всё. В других банных отделениях – никаких поблажек.

Между тем цены в этих самых «других», действительно, немалые: парная с берёзовым веником (услуга по классу «комфорт») стоит 410 рублей, с дубовым – 430. Про аренду кабинок «на троих» и говорить не приходится – это еще более дорогая забава. При всём том, повторимся, баня – муниципальное предприятие, которое получает дотации из бюджета.

Зам. главы администрации Кольчугинского района Александр Козлов сообщил «Призыву», что власти давно хотят наладить в банном деле конкуренцию (это единственный рыночный способ снижения тарифов при повышении качества услуг). Делали ставку на частника – один из инвесторов хотел построить «помывочное предприятие» около политехнического колледжа. У него был и проект, и средства. Но случилось несчастье, предприниматель скоропостижно скончался. А его идею так никто и не подхватил.

Теперь обсуждается новое место – на Белой речке. Там давно пустует здание детского сада. Его вполне возможно реконструировать и открыть там общественную баню. Но прежде администрация должна провести обследование здания, устроить аукцион на его аренду с последующим выкупом и обязательством ремонта. На это тоже нужны деньги, а их в казне – в обрез.

Между тем жители Кольчугина продолжают писать жалобы и обращения во все инстанции, надеясь, что проблема сдвинется с мертвой точки. Их требования вполне понятны. Для сравнения, во Владимире тарифы в пяти общественных городских банях значительно ниже, чем в Кольчугино: в среднем в общих отделениях они составляют 150-160 рублей за помывку. Более того, жителям домов без горячего водоснабжения выдаются талоны на помывку бесплатно. В этом году такие талоны регулярно получает 51 человек.

Фото: http://augustnews.ru/wp-content/uploads/ 2017/04/bania-zhenshchina.jpg