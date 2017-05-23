Под Владимиром нашли клад на миллиард

Как сообщают «Вести.ру», залежи советских банкнот нашли в бывшей ракетной шахте во Владимирской области видеоблогеры из Санкт-Петербурга. Однако чаще за такими кладами охотятся «черные копатели». «Они вскрывают запечатанные шахты в поисках ценных металлов, – пишут коллеги. – В каждой такого добра — по приблизительным расчетам — на миллионы рублей. Но, чтобы до него добраться, охотникам за цветметом сначала приходится поднять на поверхность тонны советских купюр. Деньгами шахты забиты буквально до дна».

Кстати, это не первый случай, когда в регионе-33 найден денежный клад советских времен. Например, в 2015 году группа туристов выловила мешки с деньгами из пруда на месте бывшего военного полигона в Юрьев-Польском районе. Мешков оказалось несколько десятков, каждый был набит купюрами по 10, 25, 50 и 100 рублей. Питерские блогеры не раскрывают, где нашли клад – но не исключено, что это то же самое место – его координаты можно найти на сайтах искателей приключений.

Подобные «денежные шахты» есть по всей стране – так, о подобной находке докладывают из Костромской области.

Существует две гипотезы того, каким образом ракетная шахта могла оказаться набитой деньгами. Некоторые считают, что таким образом делала «заначки» на черный день старая советская номенклатура. Другие утверждают, что в шахтах утилизировали купюры, вышедшие из обращения после распада СССР.

Стоимость найденных купюр, кстати, невысока: для коллекционеров имеют ценность только такие советские деньги, которые находятся в идеальном состоянии.