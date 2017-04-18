Под Владимиром нашли свалку с ртутными лампами

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта обнаружили вблизи областного центра свалку с ртутными лампами.

Первоначально свалка, расположенная на 183-м км Южного объезда Владимира на землях лесного фонда, была отмечена одним из жителей региона на интерактивной карте свалок ОНФ как стихийное складирование различного мусора. Эксперты проекта «Генеральная уборка», прибыв для проверки информации на место, обнаружили здесь вместе с различными бытовыми, строительными отходами и ртутные лампы.

«Данный вид отходов относится к I классу экологической опасности, поэтому активисты ОНФ оперативно передали информацию в областной департамент природопользования и охраны окружающей среды и предложили принять незамедлительные меры для ликвидации свалки», – рассказала координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» во Владимирской области Александра Авдонина.

Природоохранное ведомство согласилось с доводами общественников и обратилось в специализированную организацию, имеющую лицензию на обращение с отходами ртути. Для контроля за ходом уборки ртутных ламп общественники вновь выехали на место свалки. Прибыв в лес, активисты ОНФ, а также участвовавшие в рейде чиновники и журналисты региональных СМИ первоначально ртутные лампы не обнаружили. Лампы оказались завалены новыми слоями мусора и разбиты, что представляет собой еще большую угрозу.

Руководитель специализированной организации, занимающейся на территории региона сбором и утилизацией ртутьсодержащих отходов, пояснил, что пары ртути очень опасны для человеческого организма. Оценивая масштабы несанкционированного складирования столь опасного мусора, он уточнил, что ранее специалистов его предприятия 2-3 раз в год вызывали на места, где обнаруживали захоронение 12-15 тыс. ртутных ламп. Сейчас же их привлекают реже – люди уже начинают понимать, что ртутные лампы нельзя выбрасывать в любом месте.

Как сообщается на официальном сайте регионального ОНФ, среди других отходов на свалке было обнаружено использованное медицинское имущество: шприцы, капельницы, бахилы, разбитая больничная мебель, светильники и даже список персонала по отделениям с указанием на принадлежность его одному из областных лечебных учреждений.

Удалось выяснить, что вывозом мусора из лечебного учреждения по договору занимаются три подрядных организации, причем по документам значится, что отходы якобы транспортированы на полигон.

Теперь надзорным органам предстоит выяснить, кто именно нарушил закон. Уже в день рейда общественников специализированная организация начала сбор ртутных ламп, окончательно от них место будет очищено только после вывоза иного мусора с места свалки.

Фото: http://onf.ru/2017/04/18/aktivisty-onf-iniciirovali-likvidaciyu-svalki-rtutnyh-lamp-vblizi-vladimira/