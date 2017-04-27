Владимирская область живет под знаком рака

Как сообщило сегодня издание «Коммерсант», в среднем по стране смертность от рака составляет 200 случаев на 100 тысяч населения. И самым неблагополучным регионом в России является Владимирская область (265,5 случая на 100 тыс. населения). Далее идут Тульская (262,5 на 100 тыс.) и Орловская области (256,1 на 100 тыс.).

Эти данные подтвердили и во владимирском областном онкологическом диспансере, уточнив, правда, что «Коммерсант» располагает несколько устаревшими данными. Так, 265,5 случаев смерти от рака на 100 тыс. населения у нас были зарегистрированы в 2014 году. В 2015-м эта цифра была уже 241,9. А в прошлом году – 234,7 случаев на 100 тыс., так что в целом можно говорить об улучшении ситуации. Что, впрочем, не отрицает того факта, что по количеству смертей от онкозаболеваний наш регион по-прежнему остаётся одним из самых неблагополучных в стране.

Причин для этого очень много, но одна из основных заключается в том, что большая часть онкозаболеваний во Владимирской области диагностируется на достаточно большом сроке.

– Ранняя диагностика рака – это не наша задача, – сообщила «Призыву» Галина Шаталова, заведующая организационно-методическим отделом онкодиспансера. – Наша – своевременное лечение выявленных патологий. Диагностикой необходимо заниматься на уровне первичного звена: в первую очередь, это относится к обследованиям у участкового терапевта, затем – по программе дополнительной диспансеризации.

Необходимо отметить, что в этих случаях выявление онкопатологий возможно только тогда, когда речь идет о каких-либо внешних проявлениях болезни (например, в случае с раком кожи).

Поражение внутренних органов можно определить, если провести исследование крови на онкомаркеры – оно делается бесплатно в рамках программы дополнительной диспансеризации. Кстати, по данным областного департамента здравоохранения, в прошлом году в ходе программы было выявлено 129 случаев злокачественных новообразований.

Если ваш срок не подошёл, исследование на онкомаркеры можно провести «за свои кровные». Кроме того, если вы страдаете хроническими заболеваниями, выявить онкологию помогают профильные обследования: так, в случае хронического бронхита показано раз в год делать флюорографию, язвы желудка – гастроскопию, и т.д.

И ещё немного статистики, приведённой «Коммерсантом»: среди медицинских причин смерти онкологические заболевания в России сегодня на втором месте после сердечнососудистых. Но, по прогнозам специалистов, к 2020 голу рак «выползет» на первую позицию.