Владимирская область переходит в режим повышенной готовности

С 22 по 27 февраля органы управления, силы и средства территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Владимирской области будут действовать в режиме Повышенной готовности.

Как сообщает областная администрация, для защиты граждан от чрезвычайных ситуаций органам управления всех уровней поставлена задача обеспечить устойчивое функционирование объектов электроэнергетики, экономики и жизнеобеспечения населения, безопасность мест проведения мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества.

Руководителям территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, местных администраций и организаций рекомендовано провести выполнение мероприятий режима функционирования повышенной готовности, принять дополнительные меры к обеспечению нормальной работы всех систем жизнеобеспечения и объектов социальной сферы, коммунальных служб и систем энергоснабжения.

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