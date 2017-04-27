Интеллектуальные турниры развивают молодежь

Двадцать восемь команд из Владимирской области приехали, чтобы выявить сильнейшего. Интерес к интеллектуальным играм в регионе растет, и, как результат, каждый год количество участников увеличивается. Лидер интеллектуального движения в регионе – клуб «Командум». Он работает уже седьмой год. Практически с момента основания содействие клубу оказывает депутат Госдумы Григорий Аникеев.

– Поддержка талантливых и одаренных детей и молодежи вот уже много лет является одним из приоритетных направлений нашей работы, – отмечает депутат Госдумы, председатель общественной организации «Милосердие и порядок» Григорий Аникеев. -Наша задача – сделать мероприятия одновременно интересными и полезными. Патриотические турниры, интеллектуальные игры и творческие конкурсы – это и досуг, и получение новых знаний. Мы мотивируем ребят расширять кругозор, читать, самостоятельно искать дополнительную информацию. Полученные знания и навыки обязательно помогут молодежи добиваться успехов в будущем.

Включаем логику и расширяем кругозор

В общественной организации «Милосердие и порядок» фестиваль «iГрушка» в очередной раз собрал школьников и студентов со всего региона.

– Мы стремимся давать участникам такие задания, которые не просто помогают обогатить багаж знаний в разных областях, но и расширить кругозор, развить логическое мышление, приобщиться к истории и культуре, – рассказывал организатор фестиваля Артем Черней.

Конкурсная программа фестиваля по традиции состояла из трех частей. В турнире по спортивному «Что? Где? Когда?» знатокам необходимо было найти правильный ответ на вопрос ведущего. Каждое задание – логическая загадка, основанная на интересном факте, биографии известного человека или шутке. В рамках игры «Геопикчерс» ребята отгадывали страны, опираясь на изображения местных достопримечательностей и традиционные праздники. Заключительный этап – игра «Галерея»: нужно было угадать картины известных художников по небольшим фрагментам.

В прошлом году победителями фестиваля «iГрушка» стала сборная города Владимира «Легкая экзотика». В этом году она снова в строю, но в обновленном составе. Капитан команды Александр Волков, который уже несколько лет руководит молодежным интеллектуальным клубом, на эту игру решил взять новичков.

– Захотелось окунуть в эту атмосферу наших начинающих знатоков, – говорит он. – Мы любим «iГрушку» и уверены, что после сегодняшней игры они тоже ее полюбят.

Секрет успеха -дружная команда

Команда «Пыпыгай» из Гусь-Хрустального приехала на фестиваль старым, проверенным составом. Члены команды – учащиеся школы № 1 – когда-то впервые сыграли в «Что? Где? Когда?» и увлеклись интеллектуальным движением.

– Мы играем давно, играем для себя, для удовольствия и хорошего настроения, – говорит участница команды Александра Шувалова. – Для нас этот фестиваль – еще одна отличная возможность прекрасно провести время. Мы работаем одной командой, и я во всем доверяю людям, которые находятся рядом со мной. Мы не чувствуем конкуренции, мы – единое целое, и это замечательное ощущение!

Единым целым, как показывает практика, может быть и команда, состоящая из жителей сразу нескольких городов. Сборная Владимира и Гусь-Хрустального принимает участие в фестивале «iГрушка» пятый раз, в копилке команды уже есть призовые места.

– Чем больше соперников, тем интереснее играть, появляется дух соревнований, вырабатывается адреналин, -говорит участница коллектива Арина Егорова. – Главное, чтобы внутри команды во время игры царила хорошая атмосфера. Когда получаешь удовольствие от игры, тогда и шансы на победу растут. Растем и мы. Благодаря участию в интеллектуальных играх мы больше знаем, быстрее решаем поставленные перед нами задачи и учимся работать в коллективе.

По итогам фестиваля две команды – «Сомы тьмы» из школы № 22 города Коврова и сборная «Базинга» набрали одинаковое количество баллов. Для определения чемпиона пришлось воспользоваться дополнительным показателем – рейтингом вопросов игры «Что? Где? Когда?». В результате лучшими оказались ковровчане. На третьем месте – сборная Владимира «Тут и дедукции не надо».

Впереди у интеллектуального клуба «Командум» много турниров, и самые значимые из них по традиции пройдут на гостеприимной площадке общественной организации «Милосердие и порядок».

– Большой вклад в развитие интеллектуального движения Владимирской области вносит депутат Государственной Думы РФ Григорий Викторович Аникеев, за что мы ему очень благодарны, – говорит Артем Черней. -На протяжении последних пяти лет мы проводим наши турниры на базе общественной организации «Милосердие и порядок», где получаем все необходимое для проведения соревнований на самом высоком уровне.