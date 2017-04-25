Владимирцев подготовят к дачному сезону

«Зеленая неделя» ежегодно собирает более 15000 посетителей. В этом году в ней примут участие более 100 экспонентов, значительная часть которых представляет Владимирскую область.

На четыре дня выставочный комплекс Экспоцентра превратится в большую ярмарку, давая старт открытию дачного сезона и отдыха на природе.

Внимание поклонников загородной жизни должны привлечь оригинальные идеи в области ландшафтного дизайна и благоустройства дачи. В помощь дачникам участники предложат профессиональный инструмент и садовый инвентарь: секаторы, сучкорезы, пилы, садовые ножницы, шланги, разнообразные системы полива. Десятки питомников привезут саженцы деревьев и кустарников. К слову, на выставке можно не только приобрести саженцы и рассаду, но и заказать уникальные сорта растений.

На выставке «Зеленая неделя» будут представлены следующие разделы:

– Лес, лесные ресурсы, продукция лесопользования;

– Животный мир, охота и рыбалка, активный отдых;

– «Зеленое строительство», благоустройство, ландшафтный дизайн;

– Загородное хозяйство, дача, сад, огород;

– Экотовары, экоуслуги, эколого-просветительское направление;

– Охрана окружающей среды и рациональное использование ресурсов.

Параллельно с выставкой «Зеленая неделя» в Экспоцентре состоится «Городская ярмарка» с участием производителей продуктов питания. Ее организаторы уверяют, что дегустация свежих продуктов с возможностью приобрести эксклюзивные и пользующиеся массовым спросом товары по низким ценам также не оставят никого равнодушным.

Время работы выставки: 26-28 апреля с 10:00 до 18:00, 29 апреля с 10:00 до 15:00 Организаторами выставки традиционно выступают администрация и Торгово-промышленная палата региона.

Фото: http://vladimir.tpprf.ru/ru/news/187448/