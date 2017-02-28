Владимирцев приглашают заглянуть в «Мир женщины»

В канун женского праздника с 3 по 6 марта во Владимирском Экспоцентре пройдет XVI межрегиональная выставка-ярмарка «Мир женщины». Участие в ней примут около 120 компаний из 20-ти регионов России и Белоруссии.

Посетителей ждет широкий ассортимент украшений и сувениров, ювелирных изделий, подарочных наборов, косметики, изделий из меха, товаров для дома, а также продуктов питания: мясных и рыбных деликатесов, кондитерских изделий, меда, напитков высокого качества.

В рамках выставочного проекта десятки компаний проведут в Экспоцентре авторские презентации, дефиле, увлекательные мастер-классы.

Несколько творческих занятий организуют сотрудники соцучреждений города Владимира: «Освоение техники лоскутного шитья», «Мыловарение», «Изготовление украшений из атласных лент», а также «Изготовление открыток».

Своими советами с представительницами прекрасной половины человечества поделятся профессиональные косметологи, дизайнеры, стилисты.

Впервые в выставке «Мир женщины» принимает участие интерактивный музей войлока «Валяные чудеса» из Самарской области. Для посетителей выставки сотрудники учреждения проведут фотосессию «А я родился в валенке». Во время проведения выставки каждый желающий сможет попробовать свалять из натуральной овечьей шерсти валеночки-шептуны.

Время работы выставки: 3-5 марта – с 10.00 до 18.00; 6 марта – с 10.00 до 15.00.

Организатор выставки – Торгово-промышленная палата Владимирской области.

Фото сайта vladimir.tpprf.ru