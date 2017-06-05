Школы и детсады подготовят к новому учебному году

Во Владимире началась подготовка образовательных учреждений к следующему учебному году. По данным пресс-службы владимирской мэрии, в 22 детских садах и 17 школах отремонтируют кровли на общую сумму свыше 26,2 млн рублей. В 6 общеобразовательных учреждениях заменят либо отреставрируют ограждения почти на полмиллиона рублей. В девяти школах оборудуют спортплощадки: в 1-й, 21-й и 29-й построят новые, в остальных установят тренажерные комплексы. На всё это пойдут уже внебюджетные средства.

Сообщается, что практически во всех школах так или иначе осуществят косметический ремонт — покраску и побелку стен, полов, окон.

Капитальный ремонт будет проведён в средней школе № 19, в бюджете на него заложены 8 млн рублей.

Кроме того, на территории четырех детских садов уложат новый асфальт, а в восьми детсадах поставят 12 новеньких веранд.

Коснётся ремонт и освещения на школьных территориях. В первую очередь работы по замене не отвечающих нормативам фонарей проведут на территории девяти учебных заведений, которые отметила городская прокуратура.

Фото: http://www.mixton.spb.ru/razvlecheniya/remont-v-shkole