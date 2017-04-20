Камешковцы задумали построить «олимпийский» бассейн

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс необходим как городу Камешково, так и всему району, так как подобных современных объектов там пока нет. На коллегии по спорту при главе райадминистрации рассматривались возможные виды нового ФОКа.

После достаточно бурного обсуждения предпочтение было отдано спорткомплексу с бассейном и универсальным залом для игровых видов спорта (хотя обсуждались и иные варианты, в том числе, даже строительства целого крытого стадиона с искусственным футбольным полем). При этом особенно заманчиво получить в Камешково не просто место для занятий плаванием, а так называемый «олимпийский» бассейн.

Олимпийские игры и чемпионаты мира по водным видам спорта, в число которых входит и спортивное плавание, в соответствии с правилами Международной федерации плавания (FINA), проводятся в бассейнах, имеющих длину в 50 метров, ширину – в 25 метров, а глубину – не менее 2 метров.

Однако сегодня во всём регионе-33 нет ни одного 50-метрового «олимпийского» бассейна, и даже владимирские пловцы вынуждены тренироваться перед соревнованиями высокого ранга в других регионах.

Несколько лет назад, когда велась подготовка к строительству нового ФОКа в Коврове, там первоначально планировалось сооружение 50-метрового бассейна. Однако потом, с учетом выделения необходимого софинансирования и возможностей местного бюджета, остановились на более скромном варианте ФОКа с 25-метровым бассейном.

Поэтому если в Камешково все-таки смогут построить ФОК с «олимпийским» бассейном, то благодаря этому моногород получит шанс стать центром спортивного плавания и иных водных видов спорта для всей области.

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