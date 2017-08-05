Камешковцы устроят массовый забег к новому водозабору

В Камешково завершилось строительство нового водозабора и очистных сооружений. Водозабор производительностью 4200 кубометров воды в сутки расположен в сосновом бору неподалеку от северной городской окраины. К нему ведёт дорога длиной почти в полтора километра, закрытая для движения обычного транспорта и проходящая по охраняемой территории. Завтра, 6 августа, там пройдет забег «Бегущий город», инициаторами проведения которого выступила группа камешковцев, в том числе депутаты местного райсовета. Коммунальщики не возражают.

В составе нового водозабора 5 артезианских скважин – 4 рабочих и 1 резервная, глубиной по 56 метров, а также водовод почти в 3 километра. Кроме того построены электроподстанция и два больших резервуара для воды по 1200 кубометров каждый, есть системы биологической очистки и фильтрации воды, а также обогрева производственных и служебных помещений.

На объекте построено почти 3 километра асфальтированных дорог, соединяющих его с объездным камешковским шоссе, а также скважины между собой. Строительство водозаборного сооружения с инфраструктурой обошлось почти в 258 млн рублей, из которых более 68 % выделены из федерального бюджета через «Фонд развития моногородов». Остальная часть суммы профинансирована из областного бюджета.

Новые очистные сооружения городской канализации, производительностью 4500 кубометров в сутки, возведены поблизости от юго-восточной камешковской окраины. К ним подведены два напорных коллектора – один из города Камешково, а второй – от территории технопарка «Камешково».

На строительстве очистных сооружений освоено около 335 млн рублей, из которых более 213 млн выделены «Фондом развития моногородов» из средств федерального бюджета, а остальные средства пришлись на долю региона.

Новые очистные сооружения введены в эксплуатацию 1 августа текущего года. Сейчас там, как и на водозаборе, ведутся пуско-наладочные работы, причем и на очистных, и на водозаборе в них задействованы специалисты камешковского районного МУП «Инженерные технологии».

Это предприятие будет ведать новыми коммунальными объектами, и его сотрудники станут там работать. После завершения пуско-наладочных работ райадминистрация обещает предоставить по указанным объектам более подробную информацию.

Завершаются работы по строительству индустриального парка «Камешково», куда подведены все необходимые коммуникации. Ожидается, что в первой декаде сентября индустриальный парк также будет введен в эксплуатацию.

Фото: http://www.dybles.ru/images/vodosnabzhenie-na-dache.jpg