Лыбедская магистраль может стать Александро-Невским проспектом

Петицию могут подписать те, кто желает, чтобы в городе Владимире появился Александро-Невский проспект. Так предлагается переименовать всё ещё строящуюся Лыбедскую магистраль. Через четыре года на общероссийском уровне будет отмечаться 800-летие со дня рождения святого благоверного князя Александра Ярославича Невского – к тому времени, надо полагать, магистраль будет полностью готова и благоустроена.

«Владимир неразрывно связан с историей жизни и деяний князя Александра Ярославича. В нашем городе, в Богородице-Рождественском монастыре, было и первое после кончины в Городце место упокоения «солнца Русской земли», до переноса его мощей в Санкт-Петербург» – говорится в петиции.

Впрочем, круглая дата, связанная с именем великого князя, выпадает и на нынешний год: в 2017-м исполняется 470 лет со дня канонизации князя Александра, и эта дата – важный этап в подготовке к празднованию 800-летию со дня рождения

«Во Владимире, в красносельском микрорайоне, есть улица (хотя даже улочкой её трудно назвать) Александра Невского. На ней всего два дома. Если честно, это весьма скромно для масштаба исторической личности великого князя» – сокрушаются авторы обращения.

По их мнению, если магистраль от площади Фрунзе до политехнического колледжа наименовать Александро-Невским проспектом, то это название будет ежедневно напоминать владимирцам и гостям города о национальном герое нашей страны.

«При этом мы понимаем важность сохранения на карте города топонима, связанного с рекой Лыбедь. Поэтому предлагаем назвать будущий пешеходный мост в районе стадиона «Лыбедь» Лыбедским» – заключают авторы петиции.