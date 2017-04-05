Когда Лыбедская магистраль дойдёт до Фрунзе

Во Владимире в створе реки Лыбедь дорожники приступили к прокладке проезжей части будущей магистрали.

Размах дорожных работ впечатляет: На восьмиста метрах на участке от площади Фрунзе до Ерофеевского спуска с самого утра трудятся уже порядка 30 машин: самосвалы, экскаваторы, тракторы. К выездам на Ерофеевский спуск и Усти-на-Лабе завезли тонны щебня и песка.

– Земельное полотно с будущей проезжей части отсыпано. Сейчас ведутся подготовительные работы к укладке асфальтового полотна, – пояснил «Призыву» представитель подрядчика, находящийся на стройке.

Магистраль хорошо просматривается с дороги по улице Луначарского. Рабочие на днях основательно проредили деревья на склонах, а также убрали весь мусор с земли.

Теперь ничего не мешает водителям и прохожим наблюдать за стройкой. Дорожники, действительно, работают без перерывов. Через неделю уже асфальт начнут укладывать.

Кстати, поворот с будущей магистрали на Усти-на-Лабе, в районе светофора, который сделали еще в прошлом году, оставят и в чистовом варианте. Выезда в районе построенного торгового центра на площади Фрунзе не предполагается.

Что касается коммуникаций, то они уже готовы. Те, что мешали стройке, переложены в другое место, а те, которых не хватало, смонтированы. Остались опоры наружного освещения, светофоры и остановки. Заездные «карманы» для автобусов обязательно сделают. Предполагается, что на магистрали будет построено 4 автобусных остановки.

Кроме запуска данного участка Лыбеди, ещё планируются работы на других отрезках магистрали. Так, в этом году сделают отдельный поворот с Заднего Боровка на улицу Гагарина, а также в районе Ерофеевского спуска построят остановку для туристических автобусов.

Также местные власти должны принять решение по строительству надземного моста над магистралью. Его проект до сих пор обсуждается на сайте мэрии. За строительство моста проголосовало 2 895 горожан, против – 444.