Битва за «Mitsubishi» развернулась на стоянке торгового центра

Судебные приставы-исполнители Ленинского района Владимира более года разыскивали автомобиль должника.

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Как рассказали в пресс-службе регионального УФССП, автомобиль «Mitsubishi ASX» был арестован еще в 2015 году. Его владелец задолжал кредитным организациям и физическим лицам более четырех миллионов рублей.

Арестованный автомобиль поначалу находился на ответственном хранении у самого должника. Однако когда настало время передать транспортное средство на оценку, мужчина отказался показывать местонахождение автомобиля. Именно с этого момента и начались розыскные мероприятия, занявшие у приставов более года.

Развязка этой истории произошла в конце марта этого года, когда приставы получили информацию о предполагаемом местонахождении разыскиваемого автомобиля.

Машину нашли на стоянке одного  из крупных торговых  центров, расположенных на выезде из областного центра. Именно здесь и развернулась настоящая  «битва»  за автомобиль.

Поняв, что уехать просто так уже не получится,  выезд был перекрыт эвакуатором, должник вместе с супругой заблокировали двери в автомобиле и категорически отказывались покидать салон.

Периодически мужчина выходил из машины и демонстративно срывал ленту, которой  судебные приставы опечатали багажник и задние двери.

Погрузить машину на эвакуатор и доставить ее к зданию Управления удалось только после вызова наряда полиции.

Примечательно, что проявляя на протяжении длительного времени такую недюжинную  активность в борьбе  автомобиль,  должник после изъятия автомобиля так ни разу не только не пришел к судебному приставу-исполнителю, но даже и не позвонил.

Автомобиль передан на оценку.

Фото: http://www.kp.md/online/news/1992226/

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