В Муроме ищут темный «Mitsubishi», сбивший пешехода

Вчера в Муроме на улице Октябрьской на пешеходном переходе неизвестный автомобиль, предположительно, черный внедорожник «Мицубиси» сбил 20-летнего парня и умчался. Поисками виновного сейчас занимаются сотрудники правоохранительных органов. Пешеход, к счастью, пострадал не сильно: врачи «скорой» оказали ему помощь на месте аварии.

В тот же день в Гусь-Хрустальном на улице Калинина водитель «Киа-Рио» не успел затормозить перед «зеброй» и врезался в «ВАЗ». От удара «одиннадцатая» выкатилась на пешеходный переход, по которому шла 22-летняя девушка. Пострадавшей оказали медпомощь на месте аварии.

А позавчера в Муроме на улице Войкова 45-летняя женщина-водитель «Рено-Логан» не заметила пешеходов на «зебре». Она сбила 5-летнего мальчика, переходившего проезжую часть по нерегулируемому переходу вместе с мамой. Они возвращались домой из детского садика.

Как отмечают инспекторы ГИБДД, мама малыша за руку в момент аварии не держала. Врачи скорой помощи диагностировали у мальчика ушибленную рану затылочной части головы. Он находится в больнице.

По данным регионального управления ГИБДД, в июне на дорогах области произошло 34 аварии с участием несовершеннолетних, в результате которых 1 ребенок погиб и 41 получил травмы различной степени тяжести.