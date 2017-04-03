Погиб пассажир «ГАЗели», столкнувшейся с «Вольво»

В субботу около пяти часов утра на федеральной трассе Волга М-7 в Петушинском районе «ГАЗель» под управлением 35-летнего водителя врезалась в «Вольво», стоявшее на крайней правой полосе. От удара «ГАЗель» опрокинулась, из её кузова на дорогу высыпалась мебель и стройматериалы. На эту груду наехал «Форд-Куга».

В результате ДТП водитель и пассажир «ГАЗели» госпитализированы. Позже пассажир скончался в больнице от полученных травм.

Также на федеральной трассе в тот же день, только уже в Суздальском районе, «семерка» врезалась в попутный автомобиль «Хендай-Солярис». После столкновения отечественная легковушка съехала в кювет и опрокинулась. В результате ДТП 68-летний пассажир «Жигулей» госпитализирован.

В Кольчугинском районе в пятницу вечером (как раз был снег и гололед) 41-летний водитель «Санг-Енг» не справился с управлением на узкой двухполосной дороге и вылетел в кювет. Пострадал пассажир, медицинская помощь ему оказана на месте ДТП.

В десять утра на дороге Кольчугино-Киржач 24-летняя девушка на «Мицубиси-Колт» не справилась с управлением при перестроении автомобиля. Машину занесло на дороге и выбросило на обочину встречной полосы. Хорошо, что встречных автомобилей не было. Девушка отделалась легкими ушибами.



А вот о другом более серьезном ДТП на обочине «Призыв» уже сообщал в выходные. На федеральной трассе в Петушинском районе 1 апреля «Лада-Ларгус» врезалась в микроавтобус «Пежо-Бокстер».

Легковушку от удара вынесло на обочину, где она въехала в столб. Пассажир «Лады» погиб на месте ДТП, водитель скончался в реанимации. Трём пассажирам из микроавтобуса медпомощь оказана на месте аварии.